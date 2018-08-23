Jan Durica, Tomas Hubocan ve Uğur Demirok ile yollarını ayırarak savunmada büyük bir revizyona giden Trabzonspor, stoper bölgesinde doğan boşluğu Majid Hosseini ve Zargo Toure ile doldurmuştu.

3. stoper transferi için de harekete geçen ve bu doğrultuda Morteza Pouraliganji ile görüşen ancak el sıkışamayan Trabzonspor, daha önce de gündemine aldığı Papy Djilobodji için tekrar düğmeye bastı.

İngiltere Championship ekibi Sunderland’de forma giyen Senegalli oyuncu ile yapılan pazarlıkların olumlu geçtiği öğrenildi. Kariyerine alt ligde devam etmek istemeyen 29 yaşındaki savunmacının bu nedenle Türkiye’ye gelmeye sıcak baktığı kaydedildi.

İkna turları başladı

Sunderland’le de masaya oturan Fırtına, Ada temsilcisiyle görüşmelerine devam ediyor. Maddi sıkıntılar nedeniyle bonservis ödemekten kaçınan Karadeniz temsilcisi, tecrübeli oyuncuyu kiralamayı planlıyor. Kırmızı-Beyazlılar ise oyuncusunu bonservisiyle göndermek istiyor.

Ahmet Ağaoğlu ve kurmayları ikna turlarına başlarken, Papy’nin istekli tavrı transferin önünü açıyor. Sunderland kiralama teklifini kabul ederse transferin önümüzdeki günlerde resmiyet kazanması bekleniyor.