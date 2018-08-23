Trabzonspor'un Sivasspor karşılaşmasında attığı 2 golle yıldızlaşan Hugo Rodallega rekabetten çekinmiyor...

Sakatlığını atlatan Burak Yılmaz ve yeni transfer Anthony Nwakaeme ile forma yarışına girecek olan Kolombiyalı futbolcu, antrenmanlardaki performansıyla hazır olduğunun sinyallerini veriyor.

İzni nedeniyle Burak’ın iki gündür idmanlara çıkmaması ve Nwakaeme’nin de henüz takıma uyum sağlayamamış olmaması nedeniyle Rodallega’nın, Ankaragücü maçında da ilk 11’de forma giymesine kesin gözüyle bakılıyor.