Ligin ilk 3 haftalık bölümünde 4 puan çıkaran Bordo-Mavililer, çıktığı iki deplasman maçından da istediği sonuçları alamadı.

İlk hafta Medipol Başakşehir’e konuk olan Fırtına, sahadan 2-0’lık mağlubiyetle ayrıldı. İkinci hafta taraftarı önünde Sivas’ı 3-1’le geçen Trabzonspor, önceki gün de Ankaragücü deplasmanında 2-2’lik beraberliğe razı oldu ve 2018- 19 sezonunda henüz deplasman galibiyeti yaşayamadı.

Fırtına son deplassman galibiyetini geçen sezonun 33. haftasında Bursa’da 3-1’lik skorla almıştı.

İzin bitti mesai başlıyor

Ankaragücü beraberliği ile kritik Galatasaray maçı öncesinde ağır bir yara alan Karadeniz ekibinde futbolculara bir gün izin verilmişti.

Dünü izinli olarak geçiren Bordo- Mavili oyuncular, bugün Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde tekrar toplanacak.

Fırtına saat 17.30’da yapacağı antrenmanla Sarı-Kırmızılılar ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına başlayacak.