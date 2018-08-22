Trabzonspor genç yıldızlarına önemli bir jest yaptı. Bordo-mavili yönetim, dün masaya oturduğu Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür'ün aldıkları ücretlerinde iyileştirmeye gitti. Geçtiğimiz sezon 625 bin lira kazanan 21 yaşındaki Yusuf'un ücreti, 2 milyon 750 bin liraya yükseltildi. Yine geçtiğimiz sezon 420 bin lira karşılığı forma giyen 19 yaşındaki Abdülkadir'in parası da 2 milyon 750 bin liraya çıkartıldı.

GENÇLER KONTRAT UZATTI

Bordo-mavili yönetim ayrıca iç transferde Abdülkadir Parmak, Uğurcan Çakır ve Batuhan Artarslan ile yeni sözleşme imzaladı. Bu futbolcuların da oldukça düşük olan yıllık ücretleri makul seviyelere çekildi. Bu arada bordo-mavililer, Ankaragücü maçının hazırlıklarını sürdürürken, yeniden kadroya kazandırılan Zeki Yavru dün ilk kez idmana çıktı. Antrenmanın bir bölümünü yöneticiler de takip etti.,

Kaynak: Sabah