Trabzonspor'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Profesyonel futbolcumuz Burak Yılmaz'ın, dün yapılan antrenman sonrası hissettiği ağrılar nedeniyle tedavisine başlanmış ve oyuncumuz bugün MKE Ankaragücü maçı için Ankara'ya seyahat eden takım kafilemizde yer almamıştır.

Kulüp doktorumuz Hakan Bozdoğan konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, ''Burak Yılmaz, dün gerçekleşen antrenmanda sağ uyluk iç kısmında ağrı hissettiğini belirtmiştir. Bunun üzerine yapılan fiziki muayene ve tetkikler sonrası oyuncumuzun sağ uyluk kasında 1. derece kas yaralanması tespit edilmiştir. Hemen tedavisine başlanan Burak Yılmaz, kamp kadromuza dahil edilmemiştir'' dedi.