Trabzonspor’dan Ankaragücü’ne bilet teşekkürü

Spor Toto Süper Lig’in 3. haftasında 25 Ağustos Cumartesi günü MKE Ankaragücü’ne konuk olacak Trabzonspor’da, stat kapasitesinin yüzde 5’i oranındaki deplasman tribünü kontenjanını yüzde 10’a yükselten ev sahibi ekibe teşekkür edildi.

Bordo-mavili kulüpten yapılan açıklamada, MKE Ankaragücü’nün, depsman taraftarı için ayrılan bilet sayısını iki katına çıkardığı vurgulandı.

Açıklamada, Trabzonspor Kulübü Yönetim Kurulu Üyesi Özer Bayraktar’ın, "Ankara’daki taraftarımızın yoğun ilgisi sonrası dost ve kardeş kulübümüz MKE Ankaragücü, sahalarında oynayacağımız müsabaka öncesi güzel bir jest yaparak, deplasman tribünü kontenjanını yüzde 10’a yükseltti. Türk futbolunun köklü ekiplerinden MKE Ankaragücü’ne bu davranışından dolayı çok teşekkür ediyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA