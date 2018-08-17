Başkan Ahmet Ağaoğlu ve ekibi göreve geldiği günden bu yana yapılan toplam ödemeleri kamuoyuyla paylaştı. Kulübün resmi internet sitesinden yapılan açıklamada 19 Temmuz-13 Ağustos tarihleri arasında toplam 180 milyon 31 bin 586 TL ödeme gerçekleştirildiği duyuruldu. Yönetim, yapılan tüm ödemeleri kalem kalem yazarken, 2 yıllık borçların da yeni yeni ödenmesi dikkat çekti.

Harcamalar açıklanacak

​Ağaoğlu ve kurmaylarının, şeffaf yönetim biçimi camiadan da büyük takdir gördü. Finanstan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ertuğrul Doğan, bundan sonraki süreçte de yapılan tüm harcamaları belirli periyotlarda kamuoyu ile paylaşmaya devam edeceklerini belirtti.