Trabzonspor'da geçen sezonun devre arasında kadroya katılan Filip Novak ile sezon başında Karabükspor’dan geri dönen Luis İbanez arasında müthiş bir rekabet yaşanıyor.

İki futbolcu da teknik direktör Ünal Karaman’ın gözüne girmek için idmanlarda büyük bir efor sarf ediyor. İkili arasında kararsız kalan genç çalıştırıcı da ligin ilk haftasındaki Başakşehir maçında İbanez’e, geçen hafta oynanan Sivas karşılaşmasında da Novak’a forma verdi.

Karaman’ın, Ankaragücü karşılaşmasında yapacağı tercih merak konusu.