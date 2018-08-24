Trabzonspor'da hedef milli maç arasına girene kadar kayıp yaşamamak. Başakşehir mağlubiyetiyle sezona başlayan Trabzonspor geçtiğimiz hafta evinde Sivasspor’u mağlup ederek ligdeki ilk 3 puanını almıştı.

Sadece galibiyet değil sergilenen güzel oyun da taraftarı fazlasıyla memnun etmişti. Eksik oyuncular bulunmasına karşın özellikle ilk yarıda ortaya konulan performans yüzleri güldürmüştü. Taraftarı önünde kazanarak moral bulan Bordo-Mavililer galibiyet serisini devam ettirmekte kararlı.

Yarın başkentte Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor sonrasında da Galatasaray ile karşılaşacak.

Hedef 9 puan

İki karşılaşmanın ardından ise A Milli Futbol Takımımız’ın UEFA Uluslar Ligi’nde 7 Eylül’de Rusya ve 10 Eylül’de de İsveç ile oynayacağ maçlar nedeniyle Süper Lig’e ara verilecek. Bu araya kadar oynayacağı iki maçı da kazanarak 9 puana ulaşmayı hedefleyen Bordo-Mavililer üst sıra hedefi için hata istemiyor.

Milli arayı en iyi şekilde kullanmak isteyen Karadeniz ekibinde teknik direktör Ünal Karaman, oyuncularının bu süreçte hem kamp yorgunluğunu atacağını hem de uyum sorununu aşacağını düşünüyor.