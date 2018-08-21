Trabzonspor’da geçtiğimiz haftaya oranla Ankaragücü deplasmanında kadroda ve oyun yapısında bazı değişiklikler planlanıyor. Anthony’nin hazır gelmesi üzerine bu oyuncuyu kanatta kullanmayı planlayan teknik direktör Ünal Karaman’ın Abdülkadir’i ise Onazi’nin yerine 6-8 numara pozisyonunda oynatması bekleniyor.

Asıl mevkisi bu nokta olan genç oyuncudan beklentiler bir hayli yüksek. Ayrıca forvette de Burak Yılmaz’ın iyileşmesi, dengeleri değiştirecek noktalardan biri. Zaman zaman çift forvet oynama ihtimalini de göz önünde bulunduran Bordo-Mavililer’in hocası, kulübesindeki alternatiflerin artmasından dolayı da hayli memnun.

Savunma hattında ise bir kararsızlık söz konusu. İbanez sol bek için Karaman’ı zorlarken, Mustafa Akbaş da stoperdeki formasını tekrar almanın yollarını arayacak.