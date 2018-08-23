Trabzonspor'un Spor Toto Süper Lig’in üçüncü haftasında oynayacağı MKE Ankaragücü maçı kamp kadrosu belli oldu.

Trabzonspor'un Ankaragücü maçı kafilesinde Burak Yılmaz yer almadı.

Buna göre Ankara deplasmanında yer alacak takım kafile şu şekilde:

Onur Kıvrak, Uğurcan Çakır, Esteban Alvarado, Joao Pereira, Semih Karadeniz, Anthony Nwakaeme, Hüseyin Türkmen, Majid Hosseini, Zargo Toure, Filip Novak, Luis Ibanez, Batuhan Artarslan, Juraj Kucka, Ogenyi Onazi, Abdulkadir Ömür, Yusuf Yazıcı, Murat Cem Akpınar, Jose Sosa, Abdulkadir Parmak, Olcay Şahan, Hugo Rodallega