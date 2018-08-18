Trabzonspor, golcüsüne kavuştu

Bordo-Mavililer, İsrail ekibi Hapoel Beer Sheva’da forma giyen Anthony Nwakaeme transferinde mutlu sona ulaştı... Fırtına, geçtiğimiz hafta görüşmek için İstanbul’a getirdiği Nijeryalı oyuncu ile her konuda el sıkışmış ancak İsrail temsilcisi ile bir türlü anlaşmaya varamamıştı. Uzun süren pazarlıklar sonucunda ve 29 yaşındaki futbolcunun ısrarcı tavırlarının ardından Hapoel’le de 1 milyon Euro (7 milyon TL) karşılığında anlaşıldı. Kulüplerin el sıkışması sonrasında Hapoel Beer Sheva, resmi sitesinden tecrübeli futbolcuya veda etti. İsrail ekibinden yapılan açıklamada, “Hapoel Beer Sheava’da oynadığı yıllar boyunca verdiği müthiş katkılarından dolayı Anthony’e te∫ekkür ederiz. Bundan sonraki kariyerinde iyi ∫anslar” ifadelerine yer verildi.

1 gün önce sahaya çıktı

Önceki akşam UEFA Avrupa Ligi’nde APOEL karşısında görev yapan başarılı oyuncu, dün Demir Grup Sivasspor maçı öncesinde Trabzon’a geldi. Trabzonspor’un izleme komitesi üyesi Caner Çuvalcıoğlu tarafından karşılanan Nwakaeme, daha sonra kulübe ait araçla havalimanından ayrıldı. Geçtiğimiz hafta İstanbul’da sağlık kontrollerinden geçen Nijeryalı futbolcunun, bugün kendisini Trabzonspor’a bağlayacak sözleşmeye imza atması bekleniyor.

Karaman dört gözle bekliyor!

Asıl mevkiisi forvet olan Nwakaeme, kanatlarda da görev yapabiliyor. Teknik direktör Ünal Karaman’ın, saha içerisinde tam anlamıyla bir joker olan Nijeryalı yıldızı dört gözle beklediği öğrenildi. Çok yönlülüğü ile ön plana çıkan 29 yaşındaki futbolcu skorer kimliğiyle de dikkat çekiyor. Kariyerinde 229 maça çıkan Nwakaeme, 67 kez rakip fileleri havalandırırken, 36 da asist yaptı.