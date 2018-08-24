Süper Lig’in 3. haftasında deplasmanda Ankaragücü ile karşılaşacak olan Trabzonspor hazırlıklarına ara vermeden devam ediyor. Sivas galibiyetiyle kurban bayramına moralli giren Bordo-Mavililer çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Çarşamba günü tesislerde bayramlaşma töreninin ardından taraftara da açık olan bir idman gerçekleştiren Karadeniz ekibinin çalışmasının bir bölümünü başkan Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyeleri de takip etmişti.

Karadeniz ekibinde dün ise Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nin kapıları kapandı. Saat 14.30’da başlayan çalışmada teknik direktör Ünal Karaman, başkentte oynayacakları karşılaşmanın taktik provaları üzerinde durdu.

Çalışmaya sakatlıkları süren Burak Yılmaz’ın yanı sıra Kamil Ahmet Çörekçi ve Vahid Amiri katılmadılar.

Son çalışma Ankara’da

Antrenman sonrası ise Trabzonspor 17.40’ta tarifeli uçakla Ankara’ya uçtu. 21 kişilik kafilede hafta içi imza atan forvet oyuncusu Anthony Nwakaeme de yer aldı.

Bordo-Mavililer yarın saat 19.15’te başlayacak olan Ankaragücü karşılaşmasının son provasını bugün başkette yapacak. Ünal Karaman’ın taktik uygulamalara son şekli vereceği kaydedildi.