Trabzon’da 7.5 yıl sonra milli heyecan

En son 9 Şubat 2011 tarihindeki 0-0 biten Güney Kore özel milli maçının oynandığı Trabzon’da, 7.5 yıl aradan sonra yaşanacak milli heyecan öncesinde müsabakanın genel bilet satışı başladı.

İnternet üzerinden sadece taraftarkulubu.tff.org sitesinden satışı gerçekleşen biletler ücretsiz kargo ile futbolseverlere ulaştırılıyor. Bilet fiyatları ise 1. Kategori 40 TL, 2. Kategori 20 TL ve 3. Kategori de 15 TL olarak belirlenmişti.

Ayrıca maçta özel şov hazırlıkları da yapılıyor. Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde bulunan Passolig gişelerinden bilet satış işlemi ise 1 Eylül 2018 Cumartesi günü başlayacak.