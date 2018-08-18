Kastamonu’nun Tosya ilçesinde düzenlenen 21. Geleneksel Anadolu’nun Kırkpınarı Tosya Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlığı 657. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin de başpehlivanı olan Orhan Okulu kazandı.

Tosya Güreş Sahası’nda düzenlenen ve Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden 28’i başpehlivan olmak üzere yaklaşık 400 güreşçinin katıldığı yağlı güreşlerin finalinde Orhan Okulu ile Hüseyin Gümüşalan karşılaştı.

Yaklaşık 45 dakika süren müsabakada Okulu, rakibini tuş ile yenerek, başpehlivanlığı kazandı.

Anadolu’nun Kırkpınarı Tosya Yağlı Güreşleri 2019 yılı ağalık açık artırmasını ise 50 bin lira veren iş adamı Mehmet Şen elde etti.

Tosya Belediye Başkanı Kazım Şahin, ödül töreninde yaptığı konuşmada, yoğun katılım ile gerçekleştirilen 21. Geleneksel Anadolu’nun Kırkpınarı Tosya Yağlı Güreşleri’ne emeği geçenlere teşekkür etti.