Erzurum’un Tortum ilçesinde düzenlenen Altın Kemer Karakucak Güreş Festivali’nde başpehlivanlığı, İbrahim Bölükbaş elde etti.

Tortum Belediyesi tarafından ilçe merkezindeki güreş alanında gerçekleştirilen organizasyona, 17 kategoride yaklaşık 130 güreşçi katıldı.

Final karşılaşmasında Enes Altun’u yenen İbrahim Bölükbaş, organizasyonun başpehlivanı oldu.

Yapılan açık artırmada 40 bin lira ödemeyi taahhüt eden Niyazi Çakmakçı ise güreş ağalığını kazandı.

Programa AK Parti Erzurum Milletvekili ve TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı Selami Altınok, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen, Tortum Kaymakamı Mustafa Çiftçiler, Tortum Belediye Başkanı Hasan Çakmak ile vatandaşlar katıldı.