Tolgay Arslan ve Quaresma uyarılacak!

Beşiktaş’ın Antalyaspor ile yaptığı maçta oyundan alındıkları sısada Şenol Güneş’e tepki gösteren Tolgay ve Quaresma’nın dikkati çekilecek.

28 Ağustos 2018, Salı 06:55 Son Güncelleme: 28 Ağustos 2018, Salı 07:01
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Beşiktaş'ın kendi evinde Antalyaspor'a 3-2 yenildiği maçta oyundan alındıkları sırada Şenol Güneş'e tepki gösteren Quaresma ve Tolgay Arslan'ın hem yönetim hem de Şenol Güneş tarafından ciddi bir şekilde uyarılacağı öne sürüldü.

ORMAN, GÜNEŞ'LE KONUŞTU

Beşiktaş Başkanı Fikret Orman'ın iki oyuncunun bu tavrına çok sinirlendiği ve maçtan sonra Şenol Güneş'le bu konuyu konuştuğu öğrenildi. Beşiktaş Yönetimi'nin iki oyuncuyu uyaracağı ortaya çıkarken Şenol Güneş'in de hem Tolgay hem de Quaresma ile bir görüşme yaparak dikkat çekeceği gelen bilgiler arasında...

Kaynak: Takvim

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