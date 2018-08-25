Tolgay Arslan: Rövanşta turu geçeceğiz!

UEFA Avrupa Ligi Play-Off’unda önceki gün Sırbistan ekibi Partizan ile 1-1 berabere kalarak avantajlı bir skorla Türkiye’ye dönen Beşiktaş’ta Tolgay Arslan rövanş öncesinde iddialı konuştu.

Rakiplerinin genç ve sürekli koşan bir ekip olduğunun altını çizen 28 yaşındaki futbolcu, “Allah her zaman iyinin yanındadır. Bir Partizan’a göre iyi ve tecrübeli bir ekibiz. Rakibimiz karşısında oldukça etkili ve tempolu oynadık. Takımımızda mükemmel birlik var. Rövanşta daha temkinli oynayarak turu geçeceğiz” açıklamalarında bulundu.

‘Çalışmıştık’

Attığı golü de değerlendiren Tolgay, “Bu tarz pozisyonları sık sık antrenmanlarda çalışıyoruz. Quaresma’nın orta öncesinde bana yaptığı işareti gördüm. Zaten o kanattan atağa başladığında tüm takım onu izliyoruz. Bana da adrese teslim bir pas attı. Ben de iyi bir zamanlamayla yükseldim ve düzgün vurdum, gol oldu” diye yorumladı.

Beşiktaş ile Partizan arasındaki rövanş karşılaşması 30 Ağustos Perşembe günü oynanacak.