Tolgay Arslan 3.5 yıl sonra gol attı

28 yaşındaki orta saha oyuncusu Tolgay Arslan’ın, tam 3 yıl 5 ay 28 gün süren resmi maçlarda gol atamama hasreti dün akşam itibarıyla sona erdi.

Partizan karşısında oldukça iyi bir futbol ortaya koyan kafa vuruşuyla gole imza atan Tolgay, bundan önceki son golünü 26 Şubat 2015’te yine Avrupa Ligi’nde Liverpool’a karşı kaydetmişti.

Tolgay maçtan sonra, “Çok şert bir maçtı. Sürekli mücadeleye girdik, sanki saha içinde küçük bir savaş çıktı. Taraftar gol bekliyor. Guti ve İlhan hocamla sürekli konuşuyoruz. Etkisini de gördük. Partizan’a attığım bu gol, bu seneki son golüm olmayacak” dedi.