24 Ağustos Cuma İstanbul yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Tolgahan İmal günün programını değerlendirdi.

BALLIKIZ kazanmaya devam eder…

1.AYAK: Son startında üçüncü olarak kötü gidişatına dur demesini bilen MAGIC BULLET, son startını kazanarak birincilik özlemine son veren TİJİWARE, sprintini tutturduğunda bu gibi grupları affetmeyen İSMİHAN, son yarışında önemli bir sürprize imza atarak güçlü pedigrisine yakışır koşan GIFTED, Ankara’dan artan formuyla gelen EMPIRE SON, yarış görerek formunu geliştiren FIRE FLAME ve ekürisiyle birlikte VOLTA bu zorlu koşuda ayrımsız şekilde değerlendirmeye alınmalıdır.

2.AYAK: Efsane kısrak Hayatım adına düzenlenen koşuda, yarış hayatına kazanarak başlayan ve akabinde katıldığı ikinci startından da galibiyetle ayrılarak göz dolduran BALLIKIZ, güzel eşkaliyle de dikkat çekmekte. Anne hattından Birenda gibi bir kısrak ile aynı soya dayanan safkan, baba hattından zaten üst düzey bir orijine sahip. Her ne kadar 72 gündür koşmuyor olsa da uzun işleriyle açıklarını gideren safkan, klas jokeyi Selim Kaya idaresinde kazanmaya yakındır. Banko yazma riskine değer düşüncesindeyim.

3.AYAK: A3 Kenan Binak Koşusunda, henüz maiden bir isim olsa da güçlü pedigrisi ve usta jokeyinin ısrarlı tercihiyle KASALINA, açık yarış kazanarak maiden’a veda edebilir. Bursa’dan üst üste kazanarak ve fit durumda gelen OGEY ilk ciddi rakibidir. Her iki startında da göz dolduran LA DRAGONTEA, sonlardaki ataklarıyla ZILLION ve grubun deneyimli tayı MACCHIATO ise ihmal edilmemesi gereken diğer taylar.

4.AYAK: Ara sonrası Halis Karataş idaresinde gördüğü iki koşu ile kondisyon açığını gideren BLUE VICTORY, bu kez sentetik pistte ve daha iyi durumda katılacağı koşuyu lehine çevirebilir. Yakından takip ettiğim atlardan birisi olan MAKAMBO, Bursa’daki son startında ters pistten etkilenmişti. Bu kez aşina olduğu pistte ikinci isim olarak kuponlardaki yerini almalıdır. Bu grup için tatminkar görünen KRALSIN, kısa mesafeye rağmen etkili sprintini tutturabilirse RIVER GIRL ve banko önerdiğim son yarışında beni mahcup etmeyen ROYAL GIRL ise daha fazla at yazmak isteyen okurlarımız tarafından değerlendirmeye alınmalıdır.

5.AYAK: Yaklaşık dört ay sonra iki yarış gören AKSAKAL, bilinen etkili sprintiyle favorimdir. Son yarışlarının büyük bölümünde apranti ile start alan HÜNKAROĞLU, bu kez Uğur Polat idaresinde beklenen performansı ortaya koyabilir. 105 handikap puanı ile dikkat çeken GÖKKALE, yarış gören inatçı safkan ERAYHAN, yeniden form tutan AKSOYAK, sonlarda sert gelebilen BABA ATLI ve çimde daha iyi olan ÖNDEREFE ise ihmal edilmemelidir.

6.AYAK: Yarış hayatına başarılı bir ikincilikle başlayıp, üç ay kadar ara veren PIN WHELL, gördüğü iki yarış sonrası çok daha iyi bir kondisyona ulaştı. Bu kez çok daha iyi bir yerde gelmesini bekliyorum. Çıkış içindeki PAMUK NİNE, bu gruplarda daima şanslı olabilecek potansiyelde gördüğüm GECE MAVİSİ ve güçlü bir anne kan hattından gelen ZÜHAL ise en ufak hatasında devreye girecek öncelikli rakipleridir. Şansınız ve bahtınız açık olsun…

( 5.2.3.4.1.6.9 ) ( 5 ) ( 1.4.2.6.3 ) ( 1.2.3.4.7 ) ( 4.3.2.1.5.6.7 ) ( 9.8.6.12 )



