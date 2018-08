18 Ağustos Cumartesi Ankara at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Tolgahan İmal günün programını değerlendirdi.

Tam mesafesinde BUMBAİ, fit durumdaki SKY WOLF...

1.AYAK: 4 ve yukarı yaşlı Arap atlarının uzun mesafeli mücadelesinde, gerek mesafeye olan yatkınlığı gerekse muhteşem eşkaliyle beğendiğim bir isim olan BUMBAİ, son startında dördüncü kalmasına rağmen dış kulvardan gerçekleştirdiği kuvvetli ataklarıyla potoya geçildiği rakiplerinden daha diri girerek dikkat çekmişti. Bu kez ön grubu fazla kaçırmadan ve çok fazla dışarıya açılmadan düzlüğe çıkması halinde kazanması zor olmaz. Güne banko ile başlamayı öneriyorum.

2.AYAK: Şartlı-1 Manila Koşusunda, dünyanın en başarılı yarış atlarından be aygırlarından birisi olan Galileo’nun ülkemize ilk gelen temsilcilerinden olan Sopran Gath’in efsane Victory Gallop’tan verdiği temsilcisi SCOUTLEO, yeterli hazırlıkları ile kazanarak başlayabilir. Çok sayıda galop ile iyi bir hazırlık evresi geçiren STRONG BELIEF, White Heart Line gibi bir kalitenin anneden kardeşi olan SUN OF DAY, Lilyantus’un anneden kardeşi STRATA, efsane Karayel kanı taşıyan LUCID ve temsilcileri erken gelişen Three Valleys’in tayı NOBLE SEA ilk startını kazanabilecek potansiyelde gördüğüm diğer isimler.

3.AYAK: Destanlarla yaşayan halk kahramanı Köroğlu adına düzenlenen koşuda, yarış hayatında uzun mesafeli kum pist koşularında geçmedik at bırakmayan Speedy Wolf’un kendisi gibi mesafe tutan temsilcisi SKY WOLF, çok doğru yarış seçimleri ile seri birinciliklerle dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Usta jokeyinin de ısrarla tercih ettiği fit durumdaki safkan, birçoğunu daha evvel geride bıraktığı rakipleri arasında seriyi sürdürecek gibi görünmekte. Bir sürpriz olmayacağı kanaatindeyim.

4.AYAK: Esenboğa Koşusunda, çim pistte katıldığı yarışlarında mesafe gözetmeksizin etkili olabilen ORADINARIO, bilinen güçlü sprintiyle son metrelerde de olsa rakiplerine hakim olabilir. Son katıldığı G1 koşuda üçüncü olma başarısı gösteren SERSERİ, eski formuna kavuştuğunu gözlemlediğim DRIVE FASTER ve kısa ama güçlü sprintiyle DEMİRBÜKEN ise öncelikli rakipleridir.

5.AYAK: Bu gibi mesafelerde süratli stiliyle sonuca gidebilen AKON, İstanbul’da katıldığı son yarışını önemsemediğim SOLID BROTHERS, İstanbul’dan iyi durumda giden SEMİH BEY, tatminkar bir sezon geçiren DIDONATO, klas jokeyi ile İBRİŞİM ve gününde olduğunda farklı koşabilen ANADOLU BEYİ ihmal edilmemelidir.

6.AYAK: İstanbul’daki son yarışında çıkışta kötü yerlerde kalan KRALDOĞU, kazandığı yarışında potoya diri giren DOĞANŞAH, formda jokeyi ile HARRAS, yeterli formuyla PALA SALİH, güçlü kan hattıyla ÖZBİLDEN ve uyumlu aprantisi ile SEFİRA sıralamasını mümkün olan son isme kadar değerlendirmeye alabiliriz. Şansınız ve bahtınız açık olsun...

( 4 ) ( 4.6.7.5.1.2 ) ( 2 ) ( 2.3.5.4 ) ( 4.9.3.2.6.7 ) ( 1.3.2.6.4.7.10 )