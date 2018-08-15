15 Ağustos Çarşamba İstanbul at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Tolgahan İmal günün programını değerlendirdi.

Yine PERİ LİNA diyorum...

1.AYAK: Arap taylarının Şartlı-4 koşuyla birlikte altılı ganyanın startını vermiş olacağız. Demirkazık gibi bir şampiyonun tam kardeşi olan Senacan’ın güzel eşkalli tayı AFACAN, Halis Karataş idaresinde bir adım öne çıkmakta. Daha sahaya gelmeden yetenekli bir tay olduğunu bildiğim ŞİMŞEKKRAL, sevgili Volkan’ın yüzünü bu kez güldürebilir. Çim piste çok yatkın olan EZHARBEY, biraz ince bir tay olmasına rağmen yüreğini sahaya koyarak tatminkar performanslara imza atan ÇELİKŞAH, mesafede 1.33.75’i bulunan DALOĞLU, Turbo’nun formunu geliştiren temsilcisi GÖZÜ AÇIK ve güçlü kan hattıyla USTAOĞLU ise sırasıyla önereceğim diğer taylar.

2.AYAK: Satış-3 mücadelede, son yarışında tabela dışı kalmasına rağmen önceki yarışlarında mütemadiyen tabela içinde gelerek dikkat çeken KARABERK favorimdir. Son yarışlarından önemsemediğim GENÇBERK, gördüğü yarışlarla açıklarını gideren TUMBUL BEYRUT, sürpriz birinciliği ile formunu bulduğunu gösteren ÖNCÜPINAR, sonlarda sert gelebilen ÖZAYBERK, yarış gören ETYOPYALI, denk rakipleri arasında ASİLBEŞİR ve sıkıntılarını hissetmediğinde farklı koşan ARAYEKYİ ise imkanlar elverdiği ölçüde düşünülmesi gereken diğer isimler.

3.AYAK: G1 Karadeniz Koşusunda, Kısrak Koşu Galibi PERİ LİNA, Gazi Koşusunda hayal kırıklığı yaratsa da akabinde katıldığı yarışını gösterişli kazanarak kalitesini yansıtmasını bildi. Şu an için ülkemizdeki en formda kısraklardan olduğunu düşünüyorum. Hemcinslerini bir kez daha geride bırakmaya yakındır. Günün bankosu olarak okurlarımıza önermekte beis görmüyorum...

4.AYAK: G2 Aziziye Koşusunda, Kafkaslı gibi bir şampiyonun tam kardeşi olan Kafkas Şahı, ne yazık ki yarış hayatına sıkıntılarından ötürü başlayamadı. Ancak taşıdığı üstün kanı sonraki nesillere aktarmak için aygırlık kariyerine genç yaşta başladı. Bu koşudaki temsilcisi EGEBERK ise aygırın bana göre en başarılı yavrusu olacak. Son yarışında yakın farklarla bu koşudaki rakibi Çaltepe’ye biraz da faullere maruz kalarak geçilirken göz doldurdu. O gün için çekilen protestonun reddedilmesi camiada ciddi anlamda tartışma yaratmıştı. Bana göre ise değişmemesi %51 doğru karardı. Bir nevi o koşunun rövanşını izleyeceğimizi düşünüyorum. Dolayısı ile kendisini ziyadesiyle kanıtlamış bir tay olan ÇALTEPE de bu amansız mücadelenin diğer kahramanı olacak. Ganyan olacak safkanı da bu mücadele tayin edecek...

5.AYAK: Günün zorlu mücadelelerinden birisi de beşinci ayak olarak görünüyor. Kazandığı yarışı ile eski formuna kavuşan BAAB İLHAMİ, takibimdeki isimlerden HÜNKAROĞLU, etkili sprintiyle ŞEHLEVENT, bilinen temposu ile SİGNORA, mesafe tutan ACARTÜRK, usta jokeyi idaresinde YABANKIZ ve inatçı karakteriyle ERAYHAN sıralamasını imkanlar elverdiği ölçüde değerlendirmeye alalım.

6.AYAK: 4 yaşlı Arap atlarının Handikap-14 mücadelesinde, yeterli formuyla GENÇBERK, Bursa seyahatinden kazanarak dönen ISLAH, iç kulvardan gerçekleştireceği atakları ile BOTAN, gösterişli eşkaline yakışır koşması halinde CABBAR REİS, yakından tanıdığım bir at olan BERKTİN ve yarış gördükçe aşama kaydeden ALBUNEA ilk planda değerlendirmeye alınmalıdır. Şansınız ve bahtınız açık olsun...

( 1.5.3.2.8.6.4.7 ) ( 2.1.6.5.3.4.8.11 ) ( 6 ) ( 4.2 ) ( 9.1.6.5.8.3.2 ) ( 2.1.5.3.6.7.10 )