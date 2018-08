20 Ağustos Pazartesi Bursa at yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Tolgahan İmal günün programını değerlendirdi.

Uzayan mesafede IRRSISTIBLE…

1.AYAK: 3 ve yukarı yaşlı İngiliz atlarının Handikap – 15 koşusunda, son katıldığı benzer koşullar altında kazanırken protesto neticesinde ikinciliğe alınan UNDAUNTED, sıklet dezavantajına rağmen artan formuyla favorimdir. Bu mesafelerde etkili sprintiyle tatminkar neticeler elde eden AKHTAMAR, üst üste kazanarak beklentileri karşılayan SAVAŞ ATI, yarış görerek aşama kaydeden KING POWER, son yarışlarından daha iyisini yapabilecek yetenekte olan KUPALIM, kaba kumda etkili koşabilen MÜFETTİŞ, uygun sıkletiyle MARMARAY ve inişli çıkışlı performanslar sergileyen BABAEMİR ise sırasıyla rakipleridir.

2.AYAK: Şampiyon Invincible Son’ın yetenekli tayı IRRSISTIBLE, aynı zamanda Kuloğlu gibi bir safkan ile aynı anne hattından gelmekte. Üstün pedigrisi ile dikkat çeken safkan, katıldığı iki startında mesafe istediğini belli etti. Potoya oldukça akışlı girdiği son yarışı ardından daha iyi duruma gelen safkan, bu kez 1400 metrede ilk birinciliğine ulaşabilir. Günün bankosu olarak risk etmeye değer diye düşünüyorum.

3.AYAK: 3 yaşlı Arap atlarına mahsus Şartlı-5 koşuda, son startında beklenenin de üzerinde koşan DÜNÜR, yakın farklarla üçüncü olurken potoya kadar mücadelenin içinde kalarak takdire şayan bir performansa imza attı. Devam eden formuyla bu kez birinciliğin en güçlü adayıdır. Güzel eşkaliyle dikkat çeken TATARKAN, kısa ara sonrası dinçlikle iyi koşmasını beklediğim MAHPERVERKIZ ve yeniden yatkın olduğu kaba kum piste dönen GÖLDEM ise en ufak hatasını geri çevirmeyecek durumdaki rakipleridir.

4.AYAK: A3 Çekirge Koşusunda, muhteşem eşkali ve son iki startında ortaya koyduğu etkileyici performanslarıyla LEAD SOLDIER, hedef yaptığı koşuda sertleşen rakiplerini de geride bırakabilir. Hemen her yarışında başa güreşen BOLD BOY, üst üste kazanarak dikkat çeken SAFNUR, giderek kendisini geliştiren HASKAYA, Temsil gibi bir atın anne kardeşi olan SWILI, yarış hayatına kazanarak başlayan ANGEL OF DEATH, son yarışlarında beklentilerin altında kalan YOU NEVER KNOW ve sürprizde ise DADDY COOL ile rahat bir yarış izlemeyi öneriyorum.

5.AYAK: Denk güçteki 3 yaşlı İngiliz atlarının mücadelesinden çıkabilecek sürprizlere karşı hazırlıklı olmalıyız. Bu mesafeyi iyi koşan FREE POWER, sıkletine rağmen ROWDY, yeniden iyi duruma gelen ZAFER MEYDANI, seri stiliyle SERABIM ve sezon başındaki formuna kavuşan RABİA HANIM ilk planda önereceğim isimler. İmkanlar elverdiği takdirde bu koşuda daha fazla safkana yer vermek doğru olacaktır.

6.AYAK: Geçen sezon çok daha sert gruplarda etkili olan KARACA GÜZELİ, bu sezon tam anlamıyla hayal kırıklığı yaratmaktaydı. Ancak son startını çıktığı gibi ve uzak farkla kazanarak kötü gidişatına dur demesini bildi. Eski günlerine döndüğünü gösteren yetenekli kısrak, bir kez daha kazanmaya yakındır. Günün alternatif bankosu olarak okurlarımıza önerimdir. Geniş kuponlar için ARHANBEY rakip olarak düşünülebilir. Şansınız ve bahtınız açık olsun…

( 1.5.3.6.4.8.9.10 ) ( 4 ) ( 4.3.6.1 ) ( 4.2.7.3.8.1.5.6 ) ( 4.1.3.5.6 ) ( 9.5 )