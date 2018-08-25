25 Ağustos Cumartesi İstanbul yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Tolgahan İmal günün programını değerlendirdi.

PEARL GEM ve SELKUT’a güvenebiliriz…

1.AYAK: Safkanlar arasındaki sıklet farklarının neticeye doğrudan tesir edeceği H-16 mücadelede, son startında önde gidemediği için dördüncü kalan UNDAUNTED, ideal koşullarında start alan HOY HOOY, uyumlu aprantisiyle YOLCU HAN, son metrelerdeki ataklarıyla DIBLANZADE, süratli stiliyle KÜLÜNK AĞA, sıklet dezavantajına rağmen APIKO DORA ve bu mesafede 2.09.85’i bulunan ÖZDEMİR sıralamasını son isme kadar değerlendirmeye alalım.

2.AYAK: İstikrarlı ve başarılı yarış hayatı bulunan Merve Gelin’in yetenekli temsilcisi PEARL GEM, 78 handikap puanı ile en yakın rakibinden 28 puan önde görünüyor. Zaten safkanın katıldığı yarışlara bakacak olursak çok daha üst gruplarda mücadele ettiğini ve zaman zaman bu gruplarda etkili performanslara imza attığını görüyoruz. Yakaladığı uygun grupta, formda jokeyi Deniz Yıldız idaresinde özlediği birinciliğe ulaşacağı kanaatindeyim. Günün ilk bankosu olarak FANATİK HİPODROM okurlarına önerimdir.

3.AYAK: Sultansuyu Tarım İşletmesi Koşusunda, G1 İstiklal Savaşı Koşusu galibi, G1 Niğbolu Koşusu ikincisi ve G2 Anadolu Tarım İşletmeleri Koşusu ikincilikleri ile son yarışlarında göz kamaştıran SELKUT, yüksek yarış karakteri ile de hayranlık uyandırmakta. Ekürisi Karayama’nın süratlendireceği koşuyu, son metrelerdeki kuvvetli akınlarıyla lehine çevirmesi olağan neticedir. Günün bir diğer bankosu olarak değerlendirmeye alabiliriz.

4.AYAK: Her ne kadar 98 gündür start almasa da bu grup için yeterli hazırlıkları bulunan MAHKUMADAM, yarış gördükçe daha iyi duruma gelen ANAKUCAĞI, ilk startında çok hazır rakibi ardında ikinci kalan DORU YİĞİT, Katmer gibi bir kısrağın tayı olan AKŞEKER, çıkış içindeki ZİLANIM ve henüz idman pistindeki görünümünü yansıtmayan BABA SAHAKIRAN ayrımsız şekilde önereceğim taylar.

5.AYAK: Bu mesafede 1.17.67 gibi çok iyi bir dereceye sahip olan HİRA, son haftalarda taylığındaki formuna kavuştu. Sıklet dezavantajına rağmen ilk isim olarak düşünülmelidir. Son yarışını kazanırken zorlanmayan ASİL RÜZGAR, bir türlü geçen sezonki yarışlarını yapamayan BENAZİR KIZ, inatçı karakteriyle RUSGELİN, yeniden iyi duruma gelen ARAYEKYİ ve sürprizde DUGEM ilk planda düşünülmesi gereken kısraklar.

6.AYAK: Gördüğü iki yarışa müteakiben katıldığı son yarışında etkili koşarak ikinci olan KINGS DAY favorimdir. Seri stiliyle JET BOY, yarış gördükçe formunu geliştiren ULRİKE, usta jokeyiyle BOLD MOVE, formda jokeyiyle COOPER GIRL, son kum startını önemsemediğim GOLDWYN ve sonlardaki ataklarına güvenen İSKEÇE öncelikle değerlendirilmesi gereken isimler. Şansınız ve bahtınız açık olsun…

( 5.7.6.4.3.2.9 ) ( 12 ) ( 6 ) ( 3.7.2.6.11.1 ) ( 1.5.4.6.8 ) ( 7.4.11.6.14.1.3 )



