23 Ağustos Perşembe Ankara yarış tahminleri. Fanatik Hipodrom yazarı Tolgahan İmal günün programını değerlendirdi.

Birinci ayak: 1, İkinci ayak: 2

1.AYAK: Henüz tam manasıyla gerçek kapasitesine ulaşmadan üst gruplarda koşulduğu için beklenen yerlere gelemeyen BUDUNALP, son startında ise daha gerçekçi hedeflerle koşulunca yakın ara ikinci olarak dikkat çekti. O gün için sprintine biraz daha erken başlasa kazanması içten değildi. Daha iyi durumda katılacağı mücadeleyi, etkili sprintiyle lehine çevirmesi olağan neticedir. Güne banko ile başlayabiliriz.

2.AYAK: Şövalye – 55.Seyyare orijinine sahip olan Nazlınur, başta Yılmabaşar olmak üzere birçok klas safkan ile anneden kardeş. Bu koşudaki temsilcisi İNCİFAR ise babası Turbo’dan da aldığı genlerle üst düzey kalitesiyle dikkat çekmekte. Son katıldığı yarışını uzak farkla kazanma başarısı gösteren formda safkan, benzer koşullar altında katılacağı mücadeleyi benzer şekilde kazanmaya yakındır. Günün ikinci bankosu olarak okurlarımıza önerimdir.

3.AYAK: 3 ve yukarı yaşlı İngiliz kısraklarına mahsus mücadelede herhangi bir üç yaşlı isim bulunmuyor. 94 handikap puanı ile farkını belli eden GLEN favorimdir. Sonlarda sert gelen FASHITIVE, son yarışını kazanarak formunu yansıtan BLUE MOONLIGHT, inatçı karakteriyle LILYANTUS, seri stiliyle KUPA ASI ve önde istediği avansı alabilirse PERCEPTION ilk plandaki rakipleridir. SUMMER PICTURES, NIGELLA ve MINT COPY ise daha fazla at yazma imkanı olan okurlarımız tarafından düşünülmelidir.

4.AYAK: 2 yaşlı İngiliz atlarına mahsus KV-6 koşuda, son startında çok sert grupta varlık gösteremeyen BABAFIRAT, etkili sprintiyle sonuca giden ANGELS BOY, kazandığı yarışında göz dolduran NALIN İSYANI, çim pistteki son yarışına itibar etmediğim STINGING STROKES ve ara sonrası nefes bakımından zorlanmazsa CARA VAGGIO ayrımsız şekilde kuponlardaki yerini alması gereken isimlerdir.

5.AYAK: 2 yaşlı dişi İngiliz taylarının maiden mücadelesinde, yarış hayatının ilk startında güçlü sprintiyle ikinci olurken kazanmış kadar iyi görünen MY TROUBLED, artan deneyimiyle birincilikle tanışabilir. Start sorunu yaşadığı yarışlarında bile tabeladan düşmeyerek kalitesini yansıtan BEST OF HAZAL, bu kez iyi bir çıkış yapabilirse birinciliğin bir diğer güçlü adayıdır. İlk startı tatminkar FEARLESS ARRIVAL, takibimdeki HAZİNE MALI ve tecrübesiyle TURKISH RANSOM ise ihmal edilmemesi gereken diğer taylar.

6.AYAK: Denk isimlerin bir araya geldiği günün kapanış koşusunda, ara sonrasında yarış görerek açıklarını gideren kalite safkan BEYŞEHİRLİ, kısa süre geriye alınarak toparlanan MELEKSİMA, son yarışını önemsemediğim KURYE, uygun sıkletiyle YANTAR, ne zaman nasıl koşacağı belli olmayan ÇAKIRALİ, istikrarlı kısrak AÇIK KIRMIZI, son çim startını önemsemediğim ÖZKARA, kısa ama güçlü sprintiyle SER EMİR ve güçlü kan hattıyla GENÇALP sıralamasını mümkün olan son isme kadar değerlendirmeye alalım. Şansınız ve bahtınız açık olsun…

( 1 ) ( 2 ) ( 5.2.1.3.6.9.4.8.7 ) ( 2.1.3.4.5 ) ( 6.1.4.5.9 ) ( 2.4.7.9.10.13.15.5.11 )