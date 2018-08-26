Tolga Zengin'den Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu'na destek

Beşiktaş'ın tecübeli file bekçisi Tolga Zengin, Antalyaspor karşılaşması öncesi genç kaleciler Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu'na destek verdi.

26 Ağustos 2018, Pazar 16:47
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Beşiktaş'ın tecübeli file bekçisi Tolga Zengin, Antalyaspor karşılaşması öncesi genç kaleciler Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu'na destek verdi.

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanan Partizan karşılaşmasında sakatlanan ve Antalyaspor mücadelesinde forma giyemeyecek olan Tolga Zengin, siyah-beyazlı ekibin genç kalecileri Utku Yuvukuran ve Ersin Destanoğlu'na sosyal medya üzerinden destek oldu. 

Genç kalecilerle çektiği fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaşan Tolga Zengin, "Kalbim sizinle" notunu düştü. 

DHA


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