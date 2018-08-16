TJK, Amerika yarışlarını kesti!

TJK'dan yapılan açıklama şöyle;

"Son dönemde ülkemize karşı yürütülen ekonomi darbesine karşı milletçe yapılan mücadelede Türkiye Jokey Kulübü, Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısı üzerine başlayan boykotta yerini alıyor.

Bu bağlamda, Kulübümüz de üzerine düşen görev bilinci ile daha önce 31 Temmuz 2018 tarihinde web sitemizde ilan ettiğimiz Ağustos Ayı Yurtdışı Yarış Takvimi’nde bulunan Amerika Birleşik Devletleri Hipodromlarındaki yarışlara Müşterek Bahis Kabulü yapılmayacaktır.

Kamuoyuna önemle duyurulur "