Jordan Theodore, Olimpia Milano camiasına veda etti. 2016-2017 sezonunda Banvit Basketbol Kulübü formasıyla çok büyük işlere imza atan ve kulübün Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde finale kadar yükselmesinde saha içi liderliğiyle önemli rol oynayan Jordan Theodore’un Olimpia Milano macerası çok uzun sürmedi.

Birleşik Amerika asıllı Makedonya Milli Takımı forması da giyen 28 yaşındaki oyuncu Turkish Airlines EuroLeague’de Milano formasıyla geçirdiği tek sezonun ardından kulübüne veda etti.

Kişisel Twitter hesabından bir mesaj paylaşan Jordan Theodore, şu ifadeleri kullandı:

Profesyonel bir iş bu. Öyle bakmak lazım. Teşekkürler Milano.”

Jordan Theodore, EuroLeague’deki ilk sezonunda takımıyla 23 maçın 21’ine ilk 5’te başlamış ve 11.6 sayı, 4.3 asist, 2 ribaund istatistikleri yakalamıştı.

EuroHoops