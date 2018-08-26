13. Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası’nda Büyük Britanya, finalde ABD’yi 79-62 mağlup ederek erkeklerde şampiyonluğa ulaştı.

Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen ve Türkiye’nin 8’incilikle tamamladığı şampiyona, Büyük Britanya ile ABD arasında yapılan erkekler final maçıyla sona erdi.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-18 üstün kapatan Büyük Britanya, devre arasına da 38-33 önde gitti. Büyük Britanya, üçüncü periyodunu 54-47 üstün bitirdiği mücadeleden 17 sayı farkla 79-62 galip ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu.

ABD’nin gümüş madalya aldığı şampiyonanın erkekler ayağında, üçüncülük maçında İran’ı 68-57’lik skorla geçen Avustralya bronz madalya elde etti.

Kadınlarda ise Hollanda altın, Büyük Britanya gümüş, Almanya bronz madalyayla organizasyonu tamamladı.