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Tekerlekli Sandalye Dünya Şampiyonası'nda zafer Büyük Britanya'nın

Tekerlekli Sandalye Dünya Şampiyonası'nın finalinde ABD’yi 79-62 yenen Büyük Britanya, şampiyon oldu.

26 Ağustos 2018, Pazar 21:05
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13. Tekerlekli Sandalye Basketbol Dünya Şampiyonası’nda Büyük Britanya, finalde ABD’yi 79-62 mağlup ederek erkeklerde şampiyonluğa ulaştı.

Almanya’nın Hamburg kentinde düzenlenen ve Türkiye’nin 8’incilikle tamamladığı şampiyona, Büyük Britanya ile ABD arasında yapılan erkekler final maçıyla sona erdi.

Karşılaşmanın ilk çeyreğini 20-18 üstün kapatan Büyük Britanya, devre arasına da 38-33 önde gitti. Büyük Britanya, üçüncü periyodunu 54-47 üstün bitirdiği mücadeleden 17 sayı farkla 79-62 galip ayrılarak altın madalyanın sahibi oldu.

ABD’nin gümüş madalya aldığı şampiyonanın erkekler ayağında, üçüncülük maçında İran’ı 68-57’lik skorla geçen Avustralya bronz madalya elde etti.

Kadınlarda ise Hollanda altın, Büyük Britanya gümüş, Almanya bronz madalyayla organizasyonu tamamladı.

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