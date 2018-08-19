Sokak basketbolu heyecanını yaşatmak için düzenlenen Red Bull Reign TBF 3x3 Basketbol Turu’nun finali, Aydın’ın Kuşadası ilçesinde yapıldı.

Kuşadası İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda 16 ekibin katıldığı final mücadelesini, yaklaşık 3 bin kişi takip etti.

Final maçında F.U.C.E’yi 15-11 mağlup eden Celal Bayar Üniversitesi İndas Teknoloji şampiyon oldu. CBU İndas Teknoloji, Washington’daki Red Bull Reign Dünya Finali’nde Türkiye’yi temsil edecek.

26 Mayıs’ta Adana’da başlayan ve Mersin, Antalya, Dikili, İzmir, Ankara, Samsun, Bursa, İstanbul ile Çanakkale’de yüzlerce takımın katılımıyla yapılan organizasyonun Türkiye finalinde, Hababam Anatolia, CBU İndas Teknoloji, Sorun Baskonia, Los Barzos Baskonia, Hercules, Stingy, 30dan2, Sorun İstemiyorum, Airball, F.U.C.E, Ne Alakası Var ve Ayyıldız takımları mücadele etti.

AA