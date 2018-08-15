Taner Taşkın: “Seyir zevki yüksek bir takım izleteceğiz”

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum'da sürdüren Spor Toto 2’nci Lig ekiplerinden Samsunspor'da moraller yerinde. Tokatspor ile oynanan hazırlık maçında ortaya konulan futbol ve alınan sonuç teknik heyetin yüzünü güldürdü. Yarın da Anadolu Selçukspor ile bir hazırlık maçı yapacak olan kırmızı-beyazlı takımda, teknik direktör Taner Taşkın, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Oyuncularının ortaya koyduğu mücadeleden memnun olduğunu ifade eden Taner Taşkın, "İkinci etap çalışmalarında planladığımız 5 maç takımın oyun felsefesini yerleştirme açısından çok önemliydi. Şu süreçte bu felsefeyi hayata geçirme adına önemli adımlar attık. Takım içi rekabetin yüksekliği, bizleri hedefe ulaştıracak ana unsur olacak. Zira her mevkide birbirinden değerli ikişer oyuncu var. Bu rekabeti avantaja çevirmeyi bildiğimizde hiç sorun kalmayacak. Ligin ilk maçına kadar, tüm eksiklerini tamamlamış, seyir zevki ve mücadele gücü yüksek bir Samsunspor izlettireceğimizi vaat ediyoruz" dedi.

Öte yandan günü tek antrenmanla geçiren kırmızı-beyazlı takım, çabukluk ve kuvvet çalışmasının ardından ayak tenisi oynadı. Oldukça neşeli geçen ayak tenisi maçında futbolcuların birbirleriyle şakalaşmaları ve morallerinin yüksek olması da dikkat çekti.

Gelecek sezon kombine satışları için de bir takım yenilikler ve girişimlerde bulunan yönetim, 27 Ağustos tarihinde başlayarak tüm ilçelerde kombine aracı tahsis edecek. İlçelerde de kombine satışına başlayacak olan kırmızı-beyazlılar, bu sezon taraftar rekoru kırmak istiyor.