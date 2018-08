Tamer Tuna: Kendimizi eleştireceğimiz tek nokta...

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncü haftasında Demir Grup Sivasspor, Kasımpaşa'ya 3-0 mağlup oldu.

Karşılaşma sonrası düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, "Bugün futbol adına her şeyi yaptık ama gol bulamadık. Kendimizi eleştireceğimiz tek nokta burası" dedi.

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, bugün her şeyi yapmalarına rağmen maçı 3-0 kaybetmelerinin inanılmaz bir sonuç olduğunu belirterek, "Müsabakanın başlangıcından bitiş düdüğüne maçı izleyenler dışında skora bakanlara açıklanamaz bir durum bizim için. Ama futbolda her şey tabela olduğu ya da olmadığı dönemler olur. Biz kazanarak çıkarmak istediğimiz dersler olabilirdi bugün, maalesef kaybederek çıkartabiliyoruz. Oyunun geneli, istatistikler sizde de vardır mutlaka. 63 dakika topun oyunda kalıp, 37 dakikasında futbol oynayıp, 31 şut, 40 orta ve bunların 9'i isabetli. 18 içinde 13 kere ceza sanası içinde şut denemesi, bunlara rağmen sonucun 3-0 olması , bizim adımıza üzücü. Maalesef gol ve topun ağlara gidişi ile ilgili sorun yaşadık. Bununla alakalı sadece kendimizi eleştirebilirim. Oyunun ilk yarısını, oyuna başlangıcımızı, karşı karşıya kaldığımız pozisyonları maalesef futbol adına bugün her şeyi yapmamıza rağmen gol atamadık. Bu eleştirilebilir. Kendimizi eleştireceğimiz yönümüz sadece buydu diyebilirim" dedi.

Tuna, transfer konusunda hem kanat hem de orta saha için çalışmalar olduğunu ve düşündükleri bazı oyuncular bulunduğunu ifade etti.