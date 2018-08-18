Tamer Tuna: "Başlangıç açısından çok kötü bir maç oynadık"

Demir Grup Sivasspor, ligin ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'un sorularını yanıtlayan Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, karşılaşmaya ilişkin olarak şu yorumları yaptı:

"Bu maç, bizim için önemli bir ders oldu. Bir anda 3-0 geriye düştükten sonra daha iyi oynamaya başladık. O noktada oyundan düşebilirdik ama mücadele azmini kaybetmedik.

Elbette bunu skora da çevirmek isterdik ama girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Oyunun başlangıcı açısından çok kötü bir maç olduğumuzu söyleyebilirim."