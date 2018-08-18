  • Haberler
  • Sivasspor
  • Tamer Tuna: "Başlangıç açısından çok kötü bir maç oynadık"

Tamer Tuna: "Başlangıç açısından çok kötü bir maç oynadık"

Ligin ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 3-1 yenilen Demir Grup Sivasspor'da teknik direktör Tamer Tuna, mücadelenin ardından flaş açıklamalarda bulundu.

18 Ağustos 2018, Cumartesi 00:00
- A +

Demir Grup Sivasspor, ligin ikinci haftasında deplasmanda karşılaştığı Trabzonspor'a 3-1 mağlup oldu.

Mücadelenin ardından yayıncı kuruluş beIN Sports'un sorularını yanıtlayan Sivasspor Teknik Direktörü Tamer Tuna, karşılaşmaya ilişkin olarak şu yorumları yaptı:

"Bu maç, bizim için önemli bir ders oldu. Bir anda 3-0 geriye düştükten sonra daha iyi oynamaya başladık. O noktada oyundan düşebilirdik ama mücadele azmini kaybetmedik. 

Elbette bunu skora da çevirmek isterdik ama girdiğimiz pozisyonları değerlendiremedik. Oyunun başlangıcı açısından çok kötü bir maç olduğumuzu söyleyebilirim."

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;