Galatasaray Erkek Basketbol Takımı'nın yeni transferlerinden Tai Webster İstanbul’a geldi.

Yeni Zelandalı oyun kurucu havaalanında kulüp televizyonuna açıklamalarda bulundu.

Sarı-Kırmızılı ekibe transferinden ötürü çok heyecanlı olduğunu belirten 23 yaşındaki oyuncu, “Burada olduğum için çok heyecanlıyım. Bir an önce takım arkadaşlarımla tanışıp işe koyulmak istiyorum. Buraya gelmeden önce Galatasaray hakkında bir araştırma yaptım ama bildiğim şey kulübün ne kadar büyük bir tarihe sahip olduğuydu. Takıma yeniden kazanan kimliği kazandırmak istiyoruz. Bunun için de bir an önce işe başlayacağız” ifadelerini kullandı.