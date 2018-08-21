Tahta otomobillerin yarıştığı Red Bull Formulaz 23 Ağustos’ta

Rize Ardeşen’in yemyeşil beldesi Tunca’da 10. kez düzenlenecek ve festival havasında geçecek yarışlara Eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Kenan Sofuoğlu da katılacak. Ödüller ise heyecanın büyüklüğüne yakışacak. Yokuş aşağı frensiz araçlarla tüm rakiplerini geçmeyi başaracak kişiye 3 yarım altın, ikinciye 2 yarım altın, üçüncüye ise 1 yarım altın verilecek. En iyi tasarıma sahip aracın sahibi ise 1 yarım altın kazanacak.

Karadeniz insanı tarih boyunca sivri zekasıyla ün salmış, sorunlara getirdiği çözümlerle hep bir adım önde olmuştur. 1900’lü yılların başlarında da yüksek noktalardan aşağı daha hızlı inmek için üretilen tahta arabalar, zaman içinde popülerliğini arttırmış ve yerel halk tarafından kullanılmaya başlamıştı. Bir zaman sonra da bölgedeki renk haline geldi, her sene binlerce kişinin izlediği yarışlar sembolleşti.

‘Karadeniz otomobili’ günümüzde eski amacıyla kullanılmasa da hala yörenin önemli geleneklerinden biri konumunda. Marangozlarda günlerce süren hummalı çalışmanın sonunda ortaya çıkan tahta araçların en büyük yarışı Red Bull Formulaz, bu sene de Rize’nin Ardeşen ilçesindeki Tunca beldesinde olacak, festival havasını Karadenizlilere yaşatacak.

Atmosferiyle büyüleyen, sadece eğlencesiyle değil kurallarıyla da dikkat çeken Red Bull Formulaz 2018’in 10.’su düzenlenecek. 40 yaşının üstündeki yarışçıların da kendi aralarında ter dökeceği organizasyonda geçen sene ilk kez yarışan kadınlar bu sene de ayrı bir kategoride kozlarını paylaşacak.

KENAN SOFUOĞLU İLE ESKİ BAKAN BAK DA KATILACAK

Red Bull Formulaz’ın iki de konuğu olacak. Geçtiğimiz sene de yarışlara katılan Eski Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ile Dünya Supersport Şampiyonu Kenan Sofuoğlu da Formulaz’da yer alacak. 5 kez Dünya Şampiyonu olan ve motosikletin üzerinde birçok rekor kıran Sofuoğlu’nun tahta arabalarla yapacağı sürüş merakla izlenecek.

ARAÇLAR 70 KM/S HIZA KADAR ULAŞABİLİYOR

Hiçbir şekilde frenin, motorun ve demir bir parçanın kullanılamayacağı araçlar, 1600 metreyi başarılı bir şekilde tamamlayarak bitiş çizgisine ulaşmaya çalışacak. Yokuşların da yardımıyla 70 km/s hıza kadar ulaşabilen araçlarda ayağa takılan sert lastikler fren işlevi görecek. Karadeniz insanının kıvrak zekasıyla çalışacak araçların boyunun en fazla 170 cm, eninin ise 70 cm olması gerekiyor. Red Bull Formulaz’a 18 yaşını tamamlamış herkes katılabiliyor.



