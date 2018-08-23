Suret değiştirmek

Polonya sinemasının yeni yıldızı Malgorzata Szumowska’nın ismini telaffuz etmek hiç de kolay değil, ancak birkaç sene önce salonlarımıza konuk olan bol ödüllü filmi ‘Beden’i izleyenler yönetmenin ismini hemen tanımışlardır. İmzasını her filmine belirgin bir şekilde atmayı bilen bir yönetmen Szumowska. Bu sene Berlin Film Festivali’nde Jüri Büyük Ödülü alan yeni çalışmasının temelinde bir yüz değiştirme hikayesi yatıyor. Hayatı tam anlamıyla mükemmel giden Jacek, bir kaza sonucu devasa İsa heykelinin üzerinden düşer ve yüzü tanınmayacak hale gelir. Jacek, Polonya’da ilk kez uygulanan bir operasyonla bir başkasının yüzüne kavuşur; ancak bundan sonra kendini bir kimlik krizinin ortasında bulur.

Başka anlamlar kazanıyor

Vaktiyle aksiyon ve bilimkurgu filmlerinde çok gördüğümüz “yüz değiştirme” teması burada bambaşka anlamlar kazanıyor. Szumowska’nın filmi, hayli keskin, Polonya toplumuna dair lafını sakınmayan bir mizaha sahip. Daha ilk sahneden karakterlerini topa tutuyor, onları alaya almaktan bir nebze bile çekinmiyor. Kamerasını çevirdiği karakterleri neresinden tutsanız elinizde kalıyor: İkiyüzlülük, omurgasızlık, tüketim çılgınlığı... Filmin çizdiği tablo, araya giren tüm komik sahnelere karşın zifiri karanlık bir his bırakıyor seyirci üzerinde.

İnanılmaz Aile 2

Tüm zamanların en popüler animasyonlarından biri olan ‘İnanılmaz Aile’, animasyonun piri Pixar stüdyolarına da en iyi gelir getiren filmlerden biriydi. Sıradan aile görünümünün altında süper kahraman güçleri gizleyen, dünyayı kurtarırken herkesi kırıp geçiren ailemiz geri dönmüş durumda. İki Oscar kazanan ilk filmle kıyaslanabilecek bir başarı bu kez zor, ancak küçüklerin de büyüklerle bir arada film izleyebileceği eğlenceli saatler garanti.