Süper Lig puan durumu - Süper Lig 3. hafta programı

Spor Toto Süper Lig’de ikinci hafta yapılan tek maçla sona erdi. Süper Lig’de ikinci haftanın kapanış müsabakasında Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadeleyi lacivert-beyazlı ekip 2-1 kazandı.

Ligde tamamlanan ikinci hafta sonrasında 6 puanı bulunan takımlardan Beşiktaş averajla liderliğe yükseldi. Aynı puana sahip ekiplerden Evkur Yeni Malatyaspor 2, Galatasaray 3, Kasımpaşa ise 4. sırada yer aldı. İkinci hafta sonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe ve Aytemiz Alanyspor henüz puanla tanışamadı.

İşte 3. haftada alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve gelecek haftanın maç programı...

Süper Lig 2. hafta sonuçları

Trabzonspor 3-1 Sivasspor

Bursaspor 0-0 Kayserispor

Antalyaspor 3-3 Konyaspor

Y.Malatyaspor 1-0 Fenerbahçe

Akhisarspor 1-1 Ç.Rizespor

Erzurumspor 1-3 Beşiktaş

Alanyaspor 0-2 Ankaragücü

Galatasaray 1-0 Göztepe

Kasımpaşa 2-1 Başakşehir

Süper Lig 2. hafta puan durumu

Oynanan maç / Puan

1. Beşiktaş 2-6

2. Yeni Malatya 2-6

3. Galatasaray 2-6

4- Kasımpaşa 2-6

5. Kayserispor 2-4

6. Konyaspor 2-4

7. Başakşehir 2-3

8. Ankaragücü 2-3

9.Trabzonspor 2-3

10. Fenerbahçe 2-3

11. Sivasspor 2-3

12. Ç.Rizespor 2-1

13. Akhisarspor 2-1

14. Bursaspor 2-1

15. Antalyaspor 2-1

16. Erzurumspor 2-0

17. Göztepe 2-0

18. Alanyaspor 2-0

Süper Lig 3. hafta programı

25.08.2017 Cuma

21.45 Alanyaspor - Kardemir Karabükspor (Bahçeşehir Okulları Stadyumu)

21.45 Galatasaray - Sivasspor(Türk Telekom Stadyumu)

26.08.2017 Cumartesi

20.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Antalyaspor

20.00 Beşiktaş - Bursaspor (Vodafone Park)

21.45 Kayserispor - Osmanlıspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu)

21.45 Göztepe Trabzonspor Bornova Stadı (SEYİRCİSİZ)

27.08.2017 Pazar

20.00 Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor( 3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)

21.45 Akhisar Belediyespor Kasımpaşa (Manisa 19 Mayıs Stadyumu)

21.45 Gençlerbirliği - Fenerbahçe