Süper Lig puan durumu - Süper Lig 3. hafta programı
Süper Lig'de günün en önemli maçında Fenerbahçe deplasmanda Yeni Malatyaspor'a 1-0 mağlup oldu. Haftanın açılış maçında ise Trabzonspor, Sivasspor'u 3 golle geçmişti. Ayrıca haftanın önemli maçlarında Beşiktaş deplasmanda Erzurumspor'u 3-1 ile geçti. Galatasaray ise sahasında Göztepe'yi 1-0 mağlup etti. Haftanın kapanış maçında ise Kasımpaşa, Başakşehir'i 2-1 mağlup etti.
Spor Toto Süper Lig’de ikinci hafta yapılan tek maçla sona erdi. Süper Lig’de ikinci haftanın kapanış müsabakasında Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir karşı karşıya geldi. Mücadeleyi lacivert-beyazlı ekip 2-1 kazandı.
Ligde tamamlanan ikinci hafta sonrasında 6 puanı bulunan takımlardan Beşiktaş averajla liderliğe yükseldi. Aynı puana sahip ekiplerden Evkur Yeni Malatyaspor 2, Galatasaray 3, Kasımpaşa ise 4. sırada yer aldı. İkinci hafta sonunda Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Göztepe ve Aytemiz Alanyspor henüz puanla tanışamadı.
İşte 3. haftada alınan sonuçlar, oluşan puan durumu ve gelecek haftanın maç programı...
Süper Lig 2. hafta sonuçları
Trabzonspor 3-1 Sivasspor
Bursaspor 0-0 Kayserispor
Antalyaspor 3-3 Konyaspor
Y.Malatyaspor 1-0 Fenerbahçe
Akhisarspor 1-1 Ç.Rizespor
Erzurumspor 1-3 Beşiktaş
Alanyaspor 0-2 Ankaragücü
Galatasaray 1-0 Göztepe
Kasımpaşa 2-1 Başakşehir
Süper Lig 2. hafta puan durumu
Oynanan maç / Puan
1. Beşiktaş 2-6
2. Yeni Malatya 2-6
3. Galatasaray 2-6
4- Kasımpaşa 2-6
5. Kayserispor 2-4
6. Konyaspor 2-4
7. Başakşehir 2-3
8. Ankaragücü 2-3
9.Trabzonspor 2-3
10. Fenerbahçe 2-3
11. Sivasspor 2-3
12. Ç.Rizespor 2-1
13. Akhisarspor 2-1
14. Bursaspor 2-1
15. Antalyaspor 2-1
16. Erzurumspor 2-0
17. Göztepe 2-0
18. Alanyaspor 2-0
Süper Lig 3. hafta programı
25.08.2017 Cuma
21.45 Alanyaspor - Kardemir Karabükspor (Bahçeşehir Okulları Stadyumu)
21.45 Galatasaray - Sivasspor(Türk Telekom Stadyumu)
26.08.2017 Cumartesi
20.00 Evkur Yeni Malatyaspor - Antalyaspor
20.00 Beşiktaş - Bursaspor (Vodafone Park)
21.45 Kayserispor - Osmanlıspor (Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu)
21.45 Göztepe Trabzonspor Bornova Stadı (SEYİRCİSİZ)
27.08.2017 Pazar
20.00 Medipol Başakşehir - Atiker Konyaspor( 3.İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu)
21.45 Akhisar Belediyespor Kasımpaşa (Manisa 19 Mayıs Stadyumu)
21.45 Gençlerbirliği - Fenerbahçe