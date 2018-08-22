Süper Lig 3. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. hafta hakemlerini yönetecek hakemler şöyle;
24 Ağustos Cuma
19.15 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu
25 Ağustos Cumartesi
19.15 MKE Ankaragücü-Trabzonspor: Mete Kalkavan
21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır
21.45 Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy
26 Ağustos Pazar
19.15 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek
21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Halis Özkahya
21.45 Atiker Konyaspor-Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu
27 Ağustos Pazartesi
19.15 Medipol Başakşehir-Akhisarspor: Ali Palabıyık
21.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler