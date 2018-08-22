Süper Lig 3. hafta hakemleri açıklandı

2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. hafta karşılaşmaları 24, 25, 26 ve 27 Ağustos tarihlerinde oynanacak. Karşılaşmaları yönetecek hamler belli oldu.

22 Ağustos 2018, Çarşamba 12:20
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Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 3. hafta hakemlerini yönetecek hakemler şöyle;

24 Ağustos Cuma

19.15 Çaykur Rizespor-Büyükşehir Belediye Erzurumspor: Yaşar Kemal Uğurlu

25 Ağustos Cumartesi

19.15 MKE Ankaragücü-Trabzonspor: Mete Kalkavan

21.45 Göztepe-Fenerbahçe: Cüneyt Çakır

21.45 Kayserispor-Evkur Yeni Malatyaspor: Alper Ulusoy

26 Ağustos Pazar

19.15 Demir Grup Sivasspor-Kasımpaşa: Hüseyin Göçek

21.45 Beşiktaş-Antalyaspor: Halis Özkahya

21.45 Atiker Konyaspor-Bursaspor: Mustafa Öğretmenoğlu

27 Ağustos Pazartesi

19.15 Medipol Başakşehir-Akhisarspor: Ali Palabıyık

21.45 Galatasaray-Aytemiz Alanyaspor: Halil Umut Meler

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