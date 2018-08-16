Stojakovic: Bogdanovic her zaman çıtayı yükseltiyor

Peja Stojakovic, Basketball Without Borders programı kapsamında gençlerle bir araya gelerek açıklamalarda bulundu. 2011’de Dallas formasıyla şampiyon olan ve 2004’te NBA’in üçlük kralı olan Stojakovic, eski Fenerbahçeli oyuncular Bogdan Bogdanovic ve Nemanja Bjelica hakkında görüşlerini açıkladı.

Basketball Sphere’in haberine göre Kings‘teki oyunculuk günlerinden sonra şimdilerde de kulübe asistan genel menajer olarak hizmet eden Stojakovic, beklentilerini “Doğru yolda olduğumuza inanıyorum, elimizde çok fazla gelişme sürecinde genç oyuncu var ve umuyoruz ki birisi NBA’de lider bir oyuncuya dönüşecek. Bogdan harika oynuyor ve ondan daha fazlasını bekliyoruz. Nemanja Bjelica kadroya yeni katıldı. Geçen seneye göre takımda bir gelişim beklemenin mantıklı olduğunu düşünüyorum” sözleriyle anlattı.

Stojakovic, Bogdanovic’i övmeyi “Bogdan da benim gibi çok çalışkan bir oyuncu, kendisine güveniyor, birden çok pozisyonu oynayabiliyor ve şu ana kadar ondan beklediğimin fazlasını ortaya koydu. Yüreği var, inatçı ve bazen bir duvarla karşılaştığında o duvarı ezip geçmeyi istiyor. Bu her zaman yaptığının kendisine yetmesinden daha iyidir. Her zaman çıtayı yükseltiyor ve Sacramento’yu yeniden NBA’in tepesine çıkarmak istiyor” diyerek noktaladı.

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