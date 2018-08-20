San Antonio Spurs‘ün Avrupa’dan ithal ederek sistemine kazandırdığı son oyuncu, Davis Bertans olmuştu. San Antonio ekibi uzun yıllar boyunca Aron Baynes’inden Tiago Splitter’ına kadar birçok oyuncuyu Avrupa kariyerleri devam ederken NBA’e getirdi, burada geliştirdi ve sistemi içinde kullanarak başarı yakaladı.

Spurs, son olarak gözünü Kızılyıldız forması giyen Nemanja Dangubic’e dikmiş gibi gözüküyor. Dangubic, Twitter hesabından paylaştığı videoda Spurs yetkilileri ile birlikte bir şut idmanı yaparken görüntüler verdi.

News4SA’nın haberine göre de Spurs, Dangubic’in son durumunu görmek için Sırp forveti San Antonio’da ağırlıyor.

25 yaşındaki oyuncu 2014 Draftı’nın 54.sırasında Philadelphia tarafından seçildikten sonra hakları Spurs’e takas edilmişti. O günden bu yana Kızılyıldız forması giyen Dangubic, bu süreçte EuroLeague’de 5.4 sayı 2.3 ribaunt ortalamalarıyla mücadelesini sergilemişti.

Sırp forvet, yakın zamanda Spurs kadrosuna katılmayabilir belki ama NBA ekibinin gözünün üstünde olduğu belli.

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