2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. hafta karşılaşmaları 17, 18, 19 ve 20 Ağustos tarihlerinde oynanacak.
Karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle;
17 Ağustos Cuma
21.45-Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Yaşar Kemal Uğurlu)
18 Ağustos Cumartesi
19.15-Bursaspor-Kayserispor (Mete Kalkavan)
21.45-Antalyaspor - Atiker Konyaspor (Alper Ulusoy)
21.45- Evkur Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe (Fırat Aydınus)
19 Ağustos Pazar
19.15 BB Erzurumspor - Beşiktaş (Ümit Öztürk)
21.45 Aytemiz Alanyaspor - Ankaragücü (Ali Şansalan)
21.45 Galatasaray - Göztepe (Ali Palabıyık)
20 Ağustos Pazartesi
21.45 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir (Halis Özkahya)