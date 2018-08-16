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Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta maçlarının hakemleri açıklandı

Spor Toto Süper Lig'in 2. haftasında oynanacak maçların hakemleri açıklandı.

16 Ağustos 2018, Perşembe 10:14
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2018-2019 Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu 2. hafta karşılaşmaları 17, 18, 19 ve 20 Ağustos tarihlerinde oynanacak.


Karşılaşmaları yönetecek hakemler şöyle;


17 Ağustos Cuma

21.45-Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Yaşar Kemal Uğurlu)

18 Ağustos Cumartesi

19.15-Bursaspor-Kayserispor (Mete Kalkavan)

21.45-Antalyaspor - Atiker Konyaspor (Alper Ulusoy)

21.45- Evkur Yeni Malatyaspor - Fenerbahçe (Fırat Aydınus)

19 Ağustos Pazar

19.15 BB Erzurumspor - Beşiktaş (Ümit Öztürk)

21.45 Aytemiz Alanyaspor - Ankaragücü (Ali Şansalan)

21.45 Galatasaray - Göztepe (Ali Palabıyık)

20 Ağustos Pazartesi

21.45 Kasımpaşa - Medipol Başakşehir (Halis Özkahya)

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