Spor Toto Süper Lig’de 2. hafta maçları ne zaman, saat kaçta?
Spor Toto Süper Lig'de 2. hafta 17 Ağustos Cuma günü başlıyor. Haftanın ilk maçında Trabzonspor ile Demir Grup Sivasspor karşı karşıya gelecek. Peki, Spor Toto Süper Lig’de 2. hafta maçları ne zaman, saat kaçta?
Spor Toto Süper Lig’de 2. hafta yarın oynanacak Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor karşılaşmasıyla başlayacak. Medical Park Stadı’ndaki müsabaka saat 21.45’te başlayacak.
Süper Lig’de 2. haftanın programı şöyle:
Yarın:
21.45 Trabzonspor-Demir Grup Sivasspor (Medical Park)
18 Ağustos Cumartesi:
19.15 Bursaspor-Kayserispor (Bursa Büyükşehir Belediye)
21.45 Antalyaspor-Atiker Konyaspor (Antalya)
21.45 Evkur Yeni Malatyaspor-Fenerbahçe (Yeni Malatya)
19 Ağustos Pazar:
19.15 Akhisarspor-Çaykur Rizespor (Spor Toto Akhisar)
19.15 Büyükşehir Belediye Erzurumspor-Beşiktaş (Erzurum KazımKarabekir)
21.45 Aytemiz Alanyaspor-MKE Ankaragücü (Bahçeşehir Okulları)
21.45 Galatasaray-Göztepe (Türk Telekom)
20 Ağustos Pazartesi:
21.45 Kasımpaşa-Medipol Başakşehir (Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan)