Spor Toto 1. Lig’de 3. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig’de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

22 Ağustos 2018, Çarşamba 13:50
- A +

Spor Toto 1. Lig’de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 3. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

24 Ağustos Cuma:

19.15 Boluspor-Ümraniyespor (Yiğit Arslan)

25 Ağustos Cumartesi:

19.15 İstanbulspor-Altay (Murat Erdoğan)

19.15 Giresunspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Serkan Tokat)

21.45 Denizlispor-Hatayspor (Yasin Kol)

21.45 Gazişehir Gaziantep-Adana Demirspor (Bahattin Şimşek)

26 Ağustos Pazar:

19.15 Gençlerbirliği-Eskişehirspor (Sarper Barış Saka)

21.45 Balıkesirspor Baltok-Osmanlıspor (Alper Çetin)

21.45 Adanaspor-Afjet Afyonspor (Çağdaş Altay)

27 Ağustos Pazartesi:

19.15 Kardemir Karabükspor-Altınordu (Mert Güzenge)

AA

YORUM YAZ

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;