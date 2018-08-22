Spor Toto 1. Lig’de 3. hafta hakemleri açıklandı

Spor Toto 1. Lig’de 3. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 3. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
24 Ağustos Cuma:
19.15 Boluspor-Ümraniyespor (Yiğit Arslan)
25 Ağustos Cumartesi:
19.15 İstanbulspor-Altay (Murat Erdoğan)
19.15 Giresunspor-Tetiş Yapı Elazığspor (Serkan Tokat)
21.45 Denizlispor-Hatayspor (Yasin Kol)
21.45 Gazişehir Gaziantep-Adana Demirspor (Bahattin Şimşek)
26 Ağustos Pazar:
19.15 Gençlerbirliği-Eskişehirspor (Sarper Barış Saka)
21.45 Balıkesirspor Baltok-Osmanlıspor (Alper Çetin)
21.45 Adanaspor-Afjet Afyonspor (Çağdaş Altay)
27 Ağustos Pazartesi:
19.15 Kardemir Karabükspor-Altınordu (Mert Güzenge)
AA