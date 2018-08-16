Spor Toto 1. Lig’de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig’in 2. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:
Yarın:
17.00 Ümraniyespor-Adanaspor: Özgüç Türkalp
19.15 Tetiş Yapı Elazığspor-Boluspor: Caner Ak
18 Ağustos Cumartesi:
16.30 Hatayspor-Kardemir Karabükspor: Kadir Sağlam
19.15 Osmanlıspor-Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu
21.45 Altınordu-Gençlerbirliği: Ramazan Keleş
19 Ağustos Pazar:
19.15 Adana Demirspor-Denizlispor: Atilla Karaoğlan
19.15 Afjet Afyonspor-Altay: Sinan Dereci
21.45 Gazişehir Gaziantep-İstanbulspor: Abdulkadir Bitigen
21.45 Eskişehirspor-Balıkesirspor Baltok: Emre Malok