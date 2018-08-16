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Spor Toto 1. Lig maçları ne zaman saat kaçta? Hakemler belli oldu.

Spor Toto 1. Lig Ligin 2. haftasında görev alacak hakemler açıklandı. Ayrıca Spor Toto 1. Lig'de haftanın maç tarihleri ve saatleri de belli oldu.

16 Ağustos 2018, Perşembe 11:12
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Spor Toto 1. Lig’de 2. hafta maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre, 1. Lig’in 2. hafta maçlarında düdük çalacak hakemler şunlar:

Yarın:

17.00 Ümraniyespor-Adanaspor: Özgüç Türkalp

19.15 Tetiş Yapı Elazığspor-Boluspor: Caner Ak

18 Ağustos Cumartesi:

16.30 Hatayspor-Kardemir Karabükspor: Kadir Sağlam

19.15 Osmanlıspor-Giresunspor: Tugay Kaan Numanoğlu

21.45 Altınordu-Gençlerbirliği: Ramazan Keleş

19 Ağustos Pazar:

19.15 Adana Demirspor-Denizlispor: Atilla Karaoğlan

19.15 Afjet Afyonspor-Altay: Sinan Dereci

21.45 Gazişehir Gaziantep-İstanbulspor: Abdulkadir Bitigen

21.45 Eskişehirspor-Balıkesirspor Baltok: Emre Malok

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