Ülkemizde oyun almak artık iyice lüks haline geldiği bir gerçek. Oyun fiyatlarının yanına yaklaşılır hale gelmediği bir gerçek. Bunun bir örneği de SoulCalibur VI oldu. 19 Ekim 2018'de yayınlanacak olan oyunun PlayStation Store ön sipariş fiyatı 609 TL olarak belirlendi. SOULCALIBUR ? Deluxe Pre-Order Bundle adı ile satışa çıkan paketin özellikleri ise şöyle;

SOULCALIBUR VI'nın sezon kartını da içeren dijital deluxe sürümü!

SOULCALIBUR serisinin yeni bölümü geliyor!

Bu güne dek görülmüş en muhteşem grafikler eşliğinde yepyeni oyun mekaniğini deneyimle!

¦Yepyeni Dövüş Mekaniği!

Reversal Edge: Düşman saldırısını bloke et ve karşı saldırı yap. Savunma ve saldırının bileşimi.

Soul Charge: Geçici güç takviyesini kullanarak dövüşün gidişatını kendi lehine çevir ve ilave saldırılar gerçekleştir.

Lethal Hits ile kombo hasarlar ver ve en korkunç düşmanları dize getir!

¦Bir sürü tek oyuncu modu!

HİKAYE: 16. yüzyılda geçen hikayesiyle Soul Chronicle modunda ilk SOULCALIBUR'un etrafında şekillenen olayları tekrar deneyimle.

¦Çok çeşitli oyun modları!





Çevrimiçi Modda dünyanın dört yanından rakiplerle dövüş!





Creation modunda kendi karakterini kendine zevkine göre yarat!





¦Misafir Karakter





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