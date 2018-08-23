SoulCalibur VI'nın, PC sistem gereksinimleri belli oldu
SoulCalibur serisinin son oyunu SoulCalibur 6, Steam'de ön siparişe açıldı. Steam üzerindne ön siparişe açılan oyunun PC sistem gereksinimleri de belli oldu. SOULCALIBUR VI standart paket 199 TL'ye, SOULCALIBUR VI Deluxe Edition ise, 299 TL'ye ön siparişe açılmış durumda.
The Witcher serisinden Rivialı Geralt'ın da dövüşçü olarak yer alacağı SoulCalibur VI, 19 EKim 2018'de çıkacak. Bandai Namco Studios tarafından geliştirilen oyunun PC sistem gereksinimleri belli oldu. SoulCalibur VI'nın, PC minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şöyle;
MİNİMUM:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1, 10 (64-bit)
İşlemci: Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz
Bellek: 6 GB RAM
Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı
ÖNERİLEN:
64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir
İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1, 10 (64-bit) ya da benzeri
İşlemci: Intel Core i5-4690 3.5 GHz
Bellek: 8 GB RAM
Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 ya da benzeri
DirectX: Sürüm 11
Depolama: 20 GB kullanılabilir alan
Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı