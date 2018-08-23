The Witcher serisinden Rivialı Geralt'ın da dövüşçü olarak yer alacağı SoulCalibur VI, 19 EKim 2018'de çıkacak. Bandai Namco Studios tarafından geliştirilen oyunun PC sistem gereksinimleri belli oldu. SoulCalibur VI'nın, PC minimum ve önerilen sistem gereksinimleri şöyle;

MİNİMUM:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1, 10 (64-bit)

İşlemci: Intel Core i3-4160 @ 3.60GHz

Bellek: 6 GB RAM

Ekran Kartı: NVIDIA GeForce GTX 1050

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı

ÖNERİLEN:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerektirir

İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1, 10 (64-bit) ya da benzeri

İşlemci: Intel Core i5-4690 3.5 GHz

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: GeForce GTX 1060 ya da benzeri

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 20 GB kullanılabilir alan

Ses Kartı: DirectX uyumlu ses kartı