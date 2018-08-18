Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu; Burak Yılmaz ve Jose Sosa'nın Beşiktaş'a transfer olacağı şeklindeki iddialar hakkında açıklamalarda bulundu.

İşte Ağaoğlu'nun yaptığı açıklamalar:

-BU OYUNCULARIMIZ İLE İLGİLİ HERHANGİ BİR TASARRUFUMUZ SÖZ KONUSU DEĞİL-

Beşiktaş'ın gündeminde olduğu iddia edilen Burak Yılmaz ve Sosa ile ilgili iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Ağaoğlu; "Sosa, Burak, Kucka, Abdülkadir, Yusuf Yazıcı, Onazi her gün bir kulüple isimleri anılan oyuncular. Ama altını çize çize net bir şey söyleyeyim. Bizim bu oyuncularımızla alakalı olarak herhangi bir tasarrufumuz söz konusu değil. Trabzonspor’un oyuncularıdır, maliyeti yüksek oyunculardır, doğrudur ama maliyetleri yüksek olduğu oranda da kaliteleri yüksektir. Bizim bu oyuncularımızı özellikle maliyetlerinden dolayı gözden çıkardığımız konusunda herhangi bir düşünce kesinlikle söz konusu değil” dedi.

-BEŞİKTAŞ, G.SARAY VEYA TÜRKİYE LİGİ'NDEN HERHANGİ BİR KULÜPTEN YAPILMIŞ TEKLİF YOK

Beşiktaş'tan Trabzonspor'a herhangi bir transfer teklifinin yapılmadığını ifade eden Ağaoğlu; “Bu kalibredeki oyunculara yapılacak olan teklifler, direkt olarak kulüpler vasıtasıyla yapılır. Zaten kulüpler vasıtasıyla yapılmayan hiçbir teklifi zaten hiçbir şekilde ciddiye almıyoruz. Beşiktaş, Galatasaray veya Türkiye’deki herhangi bir kulüpten bugüne kadar yapılmış bir teklif yok. Kaldı ki altını çize çize söylüyorum. Bu oyuncularla alakalı bizim kesinlikle tasarrufumuz söz konusu değildir. Takımın en değerli oyuncularıdır. Zaten dün oynadıkları futbolla da bunu kamuoyuna bir kez daha gösterdiler. Kadromuz bu. Kadromuza ilave edeceğimiz 1-2 oyuncu var. Onlardan biriyle de büyük ihtimalle Pazartesi günü sözleşme imzalayacağız. Transfer etmeyi düşündüğümüz bir oyuncu daha var. Eğer ki olursa istekler doğrultusunda belki 1-2 takviye daha yapılabilir.” dedi.

-TRABZONSPOR'A BU OYUNCULARIN MALİYETLERİ FAZLAYSA BEŞİKTAŞ'A DA FAZLA GELİR-

Kulüplerin mali yapısının iyi bir görüntüde olmadığını söyleyen Ağaoğlu; “Trabzonspor’a bu oyuncuların maliyetleri fazlaysa Beşiktaş’a da fazla gelir. Bugün hiçbir kulübün mali görüntüsü diğerinden farklı değil. Bugüne kadar yapılan transfer politikalarının, ücret politikalarının yanlışlığından söz ediyorum. Denizin bittiğini, kulüplerin çok ciddi borç yükü altında olduğunu söylüyorum. Bir sarmal haline dönüşmüş. Kulüpler, borçlanmanın nerede durdurulabileceğini düşünmek yerine her sene bir önceki seneye oranla biraz daha borç yükünü artırarak yoluna devam etmeyi tercih etmiş. Son derece yanlış. Beşiktaş’ın da borçlanmayı durdurmaya çalıştığını görüyorum. Bizim de geldiğimizden beri yaptığımız şey profesyonel kadro maliyetini aşağı çekmek. Ben geldiğimiz zaman 33-34 milyon Euro olan kadro maliyeti, bugün 22-23 milyon Euro’lara inmiş durumda. 9 futbolcumuzla yollarımızı ayırdık, oradan ciddi bir tasarruf sağladık. Şu ana kadar yapmış olduğumuz 3 transfer var. Gönderdiğimiz bir futbolcunun maliyetine 3 futbolcu transfer ettik. Performans bazında da baktığımızda hiçbir tanesi gönderdiğimiz oyuncuların performanslarının altında değil, üstündeler.” dedi.

-KAMUOYUNU OYALIYORLAR-

Basında sürekli aynı haberlerin yapıldığını belirten Ağaoğlu; “Sosa, Burak, Kucka hatta kalecimiz Onur, yüksek maliyetli oyuncularımızdır. Yüksek maliyetli futbolcum benim problemimdir. Ben yönetim olarak oyuncularımın maliyetlerini karşılamak zorundayım. Yapılmış bir kontrat var. O kontratların gereğini biz ücret olarak, onlar da performans olarak yerine getirmeye çalışıyoruz. Bu transfer sezonu da biraz sönük geçti. Türk Lirası’ndaki değer kaybı, kulüplerin içinde bulunduğu borç sarmalı, transfer sezonunun daha farklı politikalarla ilerlemesine neden oldu. Bir gün ‘Abdülkadir’e şuradan teklif var’, bir gün “Sosa ve Burak’a Beşiktaş’tan teklif var” diye yazılıyor. Ama öyle bir şey yok. Bunlar aslı astarı olmayan şeyler. Görünen o ki herkes mevcut kadrosuyla önüne bakıp yoluna devam etmek zorunda. Trabzonspor Kulübü’nün en yetkili insanlarından biri benim. Bana böyle bir şey gelmediğine göre sönük giden transfer gündeminde herhalde yapılacak haber bulunamayınca dönüp dolaşıp bunu haber yapıyorlar. Bu da 3-5 gün kamuoyunu oyalıyor. Ondan sora başka bir haber yapıyorlar. ‘Galatasaray’ın Yusuf Yazıcı ilgisi’ diyorlar ama alakası yok. Sonra Galatasaray Kulübü yalanlama yapıyor. Böyle şeyler oluyor, önüne geçemiyorsunuz” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: HABER1903