Sony, PS4 Spider-Man için metroları baştan aşağıya kapladı

Sony bu kez New York'ta bulunan metroları Spider Man'le kapladı. Metroları güzel bir görsel ile süsleyen yetkililer, oyunun reklam çalışmalarına büyük bir miktar harcamışa benziyor. Spider Man'in yanında ünlü düşmanların da oyun haklarını satın alan Sony, bakalım Insomniac Games'in ortaya koyduğu oyunun satışlarından memnun kalacak mı?

Son iki senedir PlayStation 4 sahiplerine özel oyun anlamında güzel deneyimler yaşatan Sony, seneye Ghost of Tsushima ve The Last of Us Part 2 ile oyuncularına merhaba diyecek. Hızlı bir dövüş sistemine sahip olan yeni Spider Man oyunu, az da olsa Batman Arkham serisine benzetiliyor. Açık dünya anlamında detaylı bir yapıda olacağı tahmin edilen yapımın yan görevlerinin senaryosunun iyi olacağı belirtildi. Ana hikayenin ise soluksuz bir şekilde ilerleyeceğini söyleyebiliriz.