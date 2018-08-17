Soner Şahin yeniden Gakgoş

Transfer yasağını henüz kaldıramayan Elazığspor, geçen sezon da kadrosunda bulunan kaleci Soner Şahin ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

17 Ağustos 2018, Cuma 06:00
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Transfer yasağını henüz kaldıramayan Elazığspor, geçen sezon da kadrosunda bulunan kaleci Soner Şahin ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Bordo-Beyazlılar, geçtiğimiz sezon Elazığspor kalesini 19 maçta koruyan kaleciyle ilk görüşmede anlaşamamıştı.

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