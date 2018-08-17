Soner Şahin yeniden Gakgoş

Transfer yasağını henüz kaldıramayan Elazığspor, geçen sezon da kadrosunda bulunan kaleci Soner Şahin ile 1 yıllık anlaşmaya vardı.

Bordo-Beyazlılar, geçtiğimiz sezon Elazığspor kalesini 19 maçta koruyan kaleciyle ilk görüşmede anlaşamamıştı.