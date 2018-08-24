Beşiktaş Kulübünde geleneksel bayramlaşma töreni, Kurban Bayramı'nın dördüncü gününde Vodafone Park'ta yapıldı.

Kurban Bayramı dolasıyla düzenlenen törene, Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman ve üyeler katıldı.

Bayramlaşma merasiminde üyelerle uzunca bir süre sohbet ederek hatıra fotoğrafı çektiren Fikret Orman, ardından kısa bir konuşma yaparak, "Herkese iyi bayramlar diliyorum. Seneye de iyi günlerde buluşmayı Allah nasip etsin. Camiamıza bu zamana kadar hizmet etmiş büyüklerimizin de Allah mekanlarını cennet etsin." ifadelerini kullandı.

Bayramlaşma töreni, hatıra fotoğrafı çektirilmesinin ardından sona erdi.

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Orman: "Karius ilgilendiğimiz bir oyuncu"

Beşiktaş Kulübü Başkanı Fikret Orman, bayramlaşma töreninin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Adı siyah-beyazlılarla anılan Alman kaleci Loris Karius için, "Karius ilgilendiğimiz bir oyuncu. İnşallah olur. Şu anda bitmiş bir şey yok." diye konuştu.

Meksikalı orta saha oyuncusu Marco Fabian'la ilgili de konuşan Orman, "İmza atılmadan bunları konuşmak doğru değil. İlgilendiğimiz oyuncular var. Bütçemize uyarsa alacağız, uymazsa almayacağız." şeklinde görüş belirtti.

Fikret Orman, bir dönem siyah-beyazlı takımda forma giyen Mario Gomez'in gündemlerinde olmadığını sözlerine ekledi.

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